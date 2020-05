Ubuntu Desktop 20.04 LTS 64 bits sur Raspberry Pi 4

Ubuntu vient de sortir la version 20.04 LTS (Long Time Support) Focal Fossa de son système d’exploitation. Ceci garantit un support pour les 5 prochaines années sur la version serveur et la version Desktop. Une version Raspberry Pi 64 bits officielle est apparue, voici comment l’installer et la mettre en service.

Ubuntu Desktop LTS 64 bits sur Raspberry Pi 4

Présentation

Je suis parti (comme souvent) que c’est un “débutant” sur Raspberry Pi qui souhaite découvrir le Raspberry Pi mais que le côté peu sexy de Raspbian l’a amené à choisir Ubuntu.

Si vous êtes dans ce cas et que vous avez déjà un PC qui tourne sur Ubuntu, passez votre chemin, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup à apprendre ici pour vous.

Non, la cible de cet article c’est plutôt l’utilisateur d’un PC Windows 10 qui franchit (enfin) le pas vers le monde Linux mais qui avance à tâtons car il découvre un nouvel univers.

Donc les vieux barbus qui tournent sous Debian ou ArchLinux depuis 10 ans, pas la peine de râler, ce n’est pas vous la cible 😉

Matériel utilisé

Un PC sous Windows 10 (eh oui 🙂 ou Linux – Un MAC devrait faire l’affaire mais je n’en ai pas pour tester

Un Raspberry Pi 4 avec 4Go de RAM (un 2Go devrait suffire) le Pi3 est trop lent

Une carte SD – J’ai utilisé une Samsung EVO 32Go. Choisissez au moins une 32Go classe 10 HC1

Tout le bazar habituel (souris, clavier, alim, écran HDMI, câble Ethernet…)

Installation

Pour installer on va utiliser la méthode facile. Si vous n’avez pas encore Raspberry Pi Imager il y a un article pour vous expliquer comment ça fonctionne sur PC ou comment l’installer sur votre Raspberry Pi.

Ouvrez la liste des systèmes d’exploitation disponibles en téléchargement. Cliquez sur la ligne Ubuntu.

Choisissez le serveur Ubuntu 20.04 LTS 64bits pour (Pi 3/4). Vous irez le télécharger (la première fois) chez Ubuntu donc il faut que le PC ou le Raspberry Pi soient connectés à Internet. Si vous refaites une carte l’OS est stocké sur le disque et ce sera plus rapide.

Sélectionnez la carte à préparer. Attention si vous avez plusieurs cartes SD / clé USB les données seront détruites ! Choisissez la bonne carte !

Lancez l’écriture sur la carte.

Attendez la fin de la vérification. Si tout s’est bien passé la carte est prête.

Démarrage

Insérez la carte dans le connecteur de carte SD du Raspberry Pi. Connectez tous les câbles (l’alim en dernier). Mettez sous tension.

Vous allez voir du texte défiler à l’écran… Beaucoup de texte… Patientez

au bout d’un moment vous avez en haut de l’écran

Ubuntu 20.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login :

Le serveur a démarré et attend vos ordres. Attendez encore un peu avant de vous précipiter sur le clavier, il va encore y avoir un peu de texte… (les clés SSH). Quand ça a l’air plus calme faites un appui sur Entrée et vous revenez au prompt. (il y en a pour une minute)

ubuntu login :

Et… C’est tout ? Bin oui, c’est tout ! c’est un serveur qu’on a installé. Il est là pour servir. Si vous voulez travailler sur un beau bureau en mode graphique, il va falloir installer tout ça.

On peut soit travailler directement sur le Raspberry Pi ou, somme le serveur SSH est en route se connecter en SSH depuis un PC ou un autre Raspberry Pi. Si vous choisissez de travailler directement sur le Raspberry Pi avec son clavier et son écran vous pouvez ignorer la section suivante et passer directement à Installer le bureau.

Connaître l’adresse IP du Raspberry Pi4

Pour se connecter en SSH à distance, c’est mieux d’avoir l’adresse IP du Pi 4, voici une des méthodes.

Pour ouvrir une session Ubuntu sur le Raspberry Pi, le login est ubuntu et le mot de passe … ubuntu.

A la première connexion Ubuntu vous force à changer le mot de passe. Retapez le mot de passe actuel (ubuntu) puis entrez 2 fois le nouveau mot de passe. Évitez d’utiliser les lettres qui changent de place sur le clavier (AQZWM) car on est en QWERTY et si vous les utilisez vous aurez des surprises par la suite. Pour ma part je mets 123456789 qui n’est pas très sécure mais que je change par la suite 🙂

Pour connaître l’adresse IP du Raspberry Pi tapez

hostname -I

ah oui on est encore en QWERTY 😉 tapez donc hostnq,e -I (vous trouverez le – sur le pavé numérique et pour le I majuscule faites comme d’hab)

Vous avez l’adresse IP qui s’affiche, pour moi ce sera 192.168.1.35. Si vous n’avez pas de clavier ou d’écran sur le Raspberry Pi, la section Se connecter en SSH vous donne une autre solution pour récupérer l’adresse IP.

Se connecter en SSH

Retrouver l’adresse IP du Raspberry Pi 4

Pour se connecter à distance en SSH il faut connaitre l’adresse du Raspberry Pi. Vous l’avez peut être relevée directement sur le Raspberry Pi.

Deuxième possibilité, allez faire un tour sur la page web de votre box, il y a une rubrique DHCP où vous devriez retrouver l’adresse que vous cherchez.

Troisième possibilité on va essayer de trouver cette adresse sur la machine Windows 10. Ouvrez une fenêtre de terminal sur Win10 (Clic droit Menu > Exécuter > tapez cmd puis OK). Vous avez une jolie fenêtre noire qui apparaît.

L’adresse MAC d’un Pi3 débute par b8-27-eb et celle d’un Pi4 débute par dc-a6-32. On va s’en servir pour trouver l’adresse IP de notre Pi4.

Tapez en ligne de commande (dans la fenêtre noire)

La barre verticale c’est AltGr 6

arp -a | findstr dc-a6-32

Et vous verrez apparaître la ou les adresses des Pi4 connectés au réseau.

Pour moi je retrouve mon 192.168.1.35, tout va bien

Se connecter en SSH

Vous pouvez utiliser putty ou tout autre utilitaire qui permet de se connecter en SSH. Mais Win10 offre une possibilité de se connecter directement : Dans la fenêtre cmd tapez

ssh ubuntu@192.168.1.35

Vous mettre l’adresse de votre Pi4 bien entendu. Un message vous alerte et demande si vous voulez vraiment vous connecter. Dites yes

Et on vous demande le mot de passe du Pi4 : tapez le (j’avais mis 123456789 car il y a un minimum de caractères)

ubuntu@192.168.1.35’s password: 123456789

Ne vous étonnez pas si le mot de passe n’apparait pas c’est normal en Linux, ça évite que quelqu’un qui serait derrière vous puisse voir votre MDP ou même combien il contient de caractères. Si vous ne vous êtes pas trompé(e) dans le MDP, vous devriez avoir un prompt en couleur :

ubuntu@ubuntu~$

Ça y est, vous êtes connecté(e) à votre Pi4 sous Ubuntu en SSH 😛 faites un ls -al si vous n’êtes pas convaincu(e)…

Si vous faites plusieurs essais en re-installant le système vous allez vous faire jeter par ssh car la clé d’identification du système aura changé alors que l’adresse IP n’a pas changé. ssh est suspicieux…

il faut supprimer l’ancienne valeur stockée sur le PC Win10 :

cd .ssh

del known_hosts

et vous pouvez vous connecter à nouveau.

Installer le bureau

On peut passer à l’étape d’installation du bureau. Pas de chichi on installe le bureau Ubuntu. Après si vous voulez en installer un autre c’est vous qui voyez. vous avez LXDE et d’autres mais le bureau d’Ubuntu permet de rester en pays de connaissance (pour ceux qui connaissent Ubuntu, bien sûr).

Commencez par mettre le système à jour

sudo apt update

sudo apt upgrade

Répondez Yes si on vous demande de valider l’installation. Une fois à jour (2 à 3 minutes) passez à l’installation du bureau :

sudo apt install ubuntu-desktop

Répondez encore Y pour autoriser l’install. Là ce sera un peu plus long comptez au moins 15 à 30 minutes… on a du monde à installer dont libreoffice. Allez vous faire un café et grignoter un carré de chocolat (c’est ce que je faire 😆 )

A la fin de l’installation tapez

sudo reboot

pour faire redémarrer le Raspberry Pi et prendre en compte les modifs. Sur l’écran du Raspberry Pi le mode graphique démarre donc l’installation a bien été effectuée.

Reconnectez vous depuis cmd sur le PC avec SSH

ssh ubuntu@192.168.1.35

Et entrez votre mot de passe (pour moi c’est toujours 123456789). Vous devez avoir des infos sur le système :

On voit que la température est de 44 degrés (c’est un boîtier ventilé), que 15% de la carte SD est utilisé.

Configuration de base au démarrage

Canonical vous demande en premier si vous voulez appliquer les Livepatch (mises à jour de sécurité). A votre choix mais c’est bien de les accepter (à mon avis)

Pour ça il faut vous authentifier.

Ici on vous demande si vous voulez envoyer des rapports aux développeurs en cas de souci (à votre choix)

Acceptez vous que les applications déterminent votre position géographique (à votre choix)

Et c’est parti. Éventuellement vous pouvez piocher des programmes dans cette liste mais vous pourrez les installer plus tard de toute façon.

On va s’occuper de configurer le réseau. Bizarrement alors que le réseau Ethernet filaire fonctionne parfaitement (j’ai une adresse IP et les mises à jour se sont faites sans problème…), je n’ai pas accès à la config. du réseau filaire. Bon, du moment que ça marche…

On va s’occuper du WiFI. Cliquez sur la ligne WiFi

Choisissez votre point d’accès (pour moi Livebox-57A9) et entrez la passphrase de votre box

Lorsque vous êtes connecté (e) une coche s’affiche à côté du nom de la box ou de votre AP. En cliquant sur la roue dentée vous obtenez des infos sur la connexion.

Réglage de la localisation

Revenez sur la fenêtre en haut à droite et ouvrez Settings. Cette fois on va franciser l’interface et le clavier.

Cliquez sur le + de la case du clavier

Attendez un moment que la liste se peuple (les infos sont récupérées en ligne)

Quand la liste apparait, choisissez votre clavier. J’ai pris le AZERTY car le AFNOR n’a pas la même disposition de touches que mon clavier)

Cliquez sur Manage Installed Language (Gérer les langues installées)puis sur Install/Remove Laguages dans la fenêtre qui s’est ouverte.

Descendez jusqu’à trouver French

Cochez la case French

Allez encore un coup d’authentification. Imaginez qu’un plaisantin passe votre Ubuntu en Chinois ou en hiéroglyphes 😆

Les modifs sont téléchargées, patientez un peu

Les langues disponibles apparaissent

Cliquez sur le français et faites le glisser en haut de la liste

Dana la fenêtre cliquez maintenant sur Formats pour configurer la virgule décimale, la date etc.

Lors de la mise à jour Ubuntu a rencontré un problème logiciel. J’ai fait remonter l’info… Malgré cela tout fonctionne parfaitement (enfin, ce que j’ai testé…)

Et nous voilà avec un bel écran Ubuntu 20.04 Focal Fossa in french s’il vous plait !

Changer le mot de passe

Le mot de passe que j’ai mis tout à l’heure pour éviter les caractères qui changent entre AZERTY et QWERTY était 123456789. Je vais le changer pour quelque chose de plus sécurisé, que je garderai pour moi.

Ouvrez un terminal dans Ubuntu. Tapez la commande

passwd pour modifier votre mot de passe. Saisissez le mot de passe actuel (toujours 123456789 ici), puis entrez 2 fois le nouveau mot de passe… que vous n’oublierez pas, hein, promis ?

Supprimer l’économiseur d’écran

Au fil de mes essais il y a un truc qui a été très agachiant, c’est le fait que l’écran passe au noir, en économie d’écran et se verrouille. Du coup il faut bouger la souris ou taper sur la touche CTRL pour le réveiller… puis s’authentifier. Si c’est intéressant en entreprise ou dans un endroit où il y a du monde, quand tu es tout seul, à moins de vouloir te faire une blague à toi même le verrouillage d’écran n’a pas grand intérêt. Je vais donc le supprimer.

Ouvrez le menu Paramètres

Cliquez sur Confidentialité

Puis sur Verrouillage de l’écran. Par défaut l’écran devient noir en 5 minutes. Modifiez les paramètres comme vous le voulez. Ci-dessus vous avez mes choix. Une fois que c’est modifié le fait de quitter la fenêtre prend les nouvelles valeurs en compte.

Régler l’heure

L’heure affichée en haut de l’écran est décalée de 2h (en moins).

Dans les paramètres ouvrez Date et heure

Cliquez sur la France vous devez avoir le fuseau horaire UTC+02

Et c’est tout le Raspberry Pi doit maintenant afficher l’heure correcte

Les essais d’Ubuntu 20.04 sur Raspberry Pi 4

Détection d’imprimante

Mon imprimante est une vielle EPSON DX9400 uniquement USB reliée au réseau en WiFI avec un Raspberry Pi et CUPS (je vous ai expliqué ça dans cet article).

L’imprimante a été correctement détectée et l’impression d’une page de test se déroule normalement.

Cliquez sur Paramètres d’imprimantes supplémentaires. La fenêtre des imprimante montre que l’imprimante est active (coche verte). Clic droit sur l’imprimante et lancez l’impression du test en bas de la fenêtre.

Ajouter/Enlever une clé USB

Lorsque vous insérez une clé USB elle apparait dans la barre de gauche et une boîte d’information indique son nom.

Pour l’éjecter faites un clic droit sur la clé et éjectez la proprement.

Lecture Vidéo Youtube

Pour tester le navigateur et la lecture vidéo, j’ai utilisé une vidéo de présentation des visières. Pour tout vous dire en 1080p ce n’est pas très fluide, mais on peut éventuellement s’en accommoder. En 720p ça passe bien en plein écran.

LibreOffice

L’ouverture des applis LibreOffice ne pose pas de souci, l’utilisation est fluide et permettra de travailler tout à fait normalement.

Installer un logiciel

Bon, pour les anciens il y a toujours la méthode en ligne de commande. On va d’ailleurs s’en servir pour installer le “magasin” d’applis qui n’est pas installé par défaut.

sudo install snap-store

installera la boutique d’applis et vous donnera accès à une foultitude de programmes.

Vous retrouverez l’icône de la boutique dans les applis. Cliquez dessus

Ici ce sont les applis du Raspberry Pi. Si Inkscape vous intéresse cliques dessus. Il y a dans la rangée du bas l’Imager de la Fondation pour créer votre carte SD, un serveur Plex etc… Cliquez dessus pour lire le descriptif.

Si vous cliquez sur Inskape par exemple, vous avez ces explications et un bouton Installer en haut de la fenêtre. Cliquez dessus si vous voulez installer le logiciel.

et hop ! Inkscape fonctionne

En haut de la fenêtre du magasin il y a une loupe qui permet de chercher un logiciel. J’ai cherché et installé Gimp depuis le magasin mais… il ne se passe rien quand on clique sur l icône. Un truc qui tourne et puis plus rien. Du coup je suis passé par la bonne vieille install manuelle dans un terminal

sudo apt install gimp qui a mis une deuxième icône de Gimp (tant qu’à faire) dans la liste des applis, qui cette fois lance bien le logiciel.

Conclusion

Après plusieurs jours passés avec Ubuntu 20.04 64 bits sur le Raspberry Pi 4, je pense qu’on tient le bon bout. On a un outil qui pourra être utilisé de base dans les établissements scolaires ou comme PC d’appoint à la maison quand on a du monde en télétravail et/ou en scolarisation à distance (si, si des fois ça arrive).

Dans ma liste de ToDo une réinstallation “propre” de tout le bazar, quelques petits trucs à régler comme Pourquoi j’ai ces polices dans LibreOffice au lieu de mes polices habituelles ?

ou encore un passage en overclocking comme je vous l’avais décrit dans cet article “Overclocker le Pi4“, un essai de montage vidéo etc… de quoi mettre à l’épreuve le Raspberry Pi en tant que PC d’appoint…

Si vous avez installé Ubuntu 20.04, n’hésitez pas à faire un retour d’expérience dans les commentaires ci-dessous, en bien ou en mal pour donner les infos à ceux qui auraient envie de se lancer.

