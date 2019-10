Transformer une imprimante USB en imprimante WiFi

Je dispose d’une imprimante Epson DX9400f (sortie en 2007) connectée sur un PC en USB. Aujourd’hui avec plusieurs PC, des PC portables, un bureau à réorganiser ça devient intéressant de la transformer en imprimante WiFi… avec un Raspberry Pi et un serveur d’impression, bien sûr. Comme ça on pourra imprimer de partout sans avoir de fil à la patte.

J’ai classé cet article pour les utilisateurs avancés car il n’est pas toujours simple de comprendre pourquoi ça n’imprime pas… Je ne pourrai pas répondre aux demandes du genre “J’ai suivi le tuto à la lettre mais ça marche pô !” Les paramètres sont nombreux et je ne suis pas voyante…

Connecter une imprimante USB en WiFi grâce au Raspberry Pi

Le matériel utilisé

Un Raspberry Pi 3

Une carte microSD SanDisk 16Go

Une imprimante DX9400f

La version de Raspbian utilisée est la dernière disponible à l’heure où j’écris cet article : Raspbian Buster 2019-09-29. J’utiliserai le SSH pour me connecter et installer CUPS (serveur d’impression) et SAMBA (partage d’imprimante avec les machines Windows)

Comme j’utiliserai le Raspberry Pi à distance, je crée dans la partition /boot un fichier ssh qui activera le serveur SSH et je colle un fichier wpa_supplicant.conf tout prêt, qui va connecter le Raspberry Pi à la LiveBox.

Pour commencer, il faut connecter le port USB de l’imprimante sur le Raspberry Pi, insérer la carte microSD dans le connecteur du RasPi et mettre sous tension l’imprimante puis le Raspberry Pi.

Installation de CUPS

On va bien entendu commencer par le sempiternel

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade 1 2 sudo apt - get update sudo apt - get upgrade

On peut maintenant installer CUPS

sudo apt-get install cups 1 sudo apt - get install cups

Puis le configurer

sudo nano /etc/cups/cupsd.conf 1 sudo nano / etc / cups / cupsd . conf

Remplacez

Listen localhost:631 qui oblige CUPS à écouter uniquement le port 631 local par

Listen 631 qui autorise les machines du réseau à accéder à CUPS.

Le serveur d’impression doit pouvoir faire connaître toutes les imprimantes connectées au réseau. On ajoute la ligne suivante :

BrowseAddress @LOCAL

Sous # Show shared printers on the local network. La valeur BrowseAddress indique à quels hôtes les informations de l’imprimante seront diffusées. “@LOCAL” signifie “tous” les hôtes du réseau local connecté.

Recherchez ensuite les lignes suivantes et insérez un “Allow @Local”.

# Restrict access to the server... Order allow,deny Allow @LOCAL # Restrict access to the admin pages... Order allow,deny Allow @LOCAL # Restrict access to configuration files... AuthType Default Require user @SYSTEM Order allow,deny Allow @LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 # Restrict access to the server... Order allow , deny Allow @ LOCAL # Restrict access to the admin pages... Order allow , deny Allow @ LOCAL # Restrict access to configuration files... AuthType Default Require user @ SYSTEM Order allow , deny Allow @ LOCAL

Ici encore @LOCAL représente “toutes” les machines connectées au réseau local.

On peut maintenant quitter nano en enregistrant les modifs. (CTRL X)

Ensuite, nous devons ajouter un utilisateur au groupe d’utilisateurs “lpadmin“. Il peut s’agir de l’utilisateur par défaut “pi”. Vous pouvez également créer un nouvel utilisateur si vous le souhaitez. Mais ce n’est pas obligatoire. J’ai choisi d’utiliser l’utilisateur pi.

sudo usermod -aG lpadmin pi 1 sudo usermod - aG lpadmin pi

Comme après toute modification dans les paramètres de CUPS, un redémarrage du serveur CUPS est nécessaire.

sudo service cups restart 1 sudo service cups restart

Prise en charge des imprimantes pour Linux

Selon le fabricant et le modèle d’imprimante, l’installation des pilotes d’imprimante est parfois plus ou moins simple (ou plus ou moins compliquée 🙂 ). Pour les modèles courants, CUPS est livré avec des pilotes d’imprimante. Mais pas pour toutes les imprimantes. CUPS fonctionne généralement mieux avec les imprimantes HP. Mais on trouve aussi des drivers pour les imprimantes Samsung et Epson. D’autres fabricants sont moins sympa et dans ce cas, inutile de demander comment faire… Il va falloir vous dém … débrouiller !

Pour HP installez

sudo apt-get install hplip 1 sudo apt - get install hplip

puis configurez l’imprimante

sudo hp-setup -i 1 sudo hp - setup - i

Vous trouverez des drivers pour Samsung ici

sudo apt-get install printer-driver-splix 1 sudo apt - get install printer - driver - splix

Et pour les imprimantes Epson

sudo apt-get install printer-driver-escpr 1 sudo apt - get install printer - driver - escpr

Redémarrez CUPS après avoir installé les paquets qui vous intéressent.

sudo service cups restart 1 sudo service cups restart

Accéder à CUPS

Ouvrez un navigateur sur la page d’admin de CUPS, soit sur le Raspberry Pi soit sur un PC connecté au même réseau. Saisissez l’adresse du RasPi, suivie du numéro de port (n’oubliez pas les deux points 🙂 ) Pour moi c’est 192.168.1.19:631

Ajouter une imprimante

Sous le titre CUPS for Administrators, cliquez sur Adding Printers and Classes.

Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter une imprimante . Selon le navigateur, il est possible que vous ayez une alerte car CUPS n’est pas en https. Accédez en forçant l’accès dans les options avancées. Normalement CUPS demande ensuite le nom et le mot de passe de l’utilisateur. Remplissez les champs (pi, raspberrypi si vous n’avez pas modifié les identifiants). Sinon entrez les identifiants de l’utilisateur que vous avez ajouté à lpadmin.

Choisir l’imprimante

On voit que CUPS a bien détecté l’imprimante USB connectée au Raspberry Pi. C’est celle que j’ai choisie en cochant la case EPSON Stylus DX9400F.

Cliquez sur le bouton Continuer .

Ici vous pouvez renseigner l’emplacement de l’imprimante. Si vous n’en avez qu’une… faites comme vous voulez. J’ai mis “Bureau”. Par contre il faut absolument cocher la case Partager cette imprimante pour que l’imprimante soit accessible pour les machines du réseau.

Cliquez sur le bouton Continuer .

Super ! Mon imprimante existe dans la liste des imprimantes EPSON que j’ai installées plus haut. CUPS me la propose en tête de la liste, je n’ai qu’à choisir ce modèle DX9400F.

Si votre imprimante n’est pas dans la liste essayez (dans l’ordre) de choisir un modèle proche, de vous reporter aux forums, de pleurer ?

Pour terminer l’installation cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante .

Modifiez les options par défaut si vous le souhaitez, puis cliquez sur le bouton Définir les options par défaut .

Votre imprimante est prête à imprimer depuis CUPS. On va la tester depuis le Raspberry Pi :

Dans le menu Maintenance cliquez sur Imprimer une page de test et vous devriez obtenir l’impression d’une page en couleur avec des infos sur l’impression réalisée.

Partager l’imprimante pour les machines Windows

Windows utilise SAMBA pour accéder aux imprimantes comme aux fichiers sur une machine distante. Nous allons installer SAMBA sur le Raspberry Pi pour partager l’imprimante.

Man page de cupsaddsmb :

C’est dans cette page de manuel qu’il est expliqué comment CUPS et SAMBA travaillent ensemble pour partager une imprimante pour des machines Windows.

CONFIGURATION DE SAMBA

cupsaddsmb utilise le mode d’impression basé sur RPC dans SAMBA, pour fournir aux clients Windows les pilotes d’impression et les fichiers PPD. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez configurer le fichier smb.conf de SAMBA

pour qu’il utilise l’impression à travers CUPS, et fournisse un pilote à télécharger. Cela est fait de la manière suivante :

[global]

load printers = yes

printing = cups

printcap name = cups

[printers]

comment = All Printers

path = /var/spool/samba

browseable = no

public = yes

guest ok = yes

writable = no

printable = yes

[print$]

comment = Printer Drivers

path = /etc/samba/drivers

browseable = yes

guest ok = no

read only = yes

write list = root

C’est ce qui va servir de base pour configurer SAMBA.

Installation de SAMBA

Lancer la commande suivante :

sudo apt-get install samba samba-common-bin 1 sudo apt - get install samba samba - common - bin

Seconde étape : configurer le partage

Il faut maintenant modifier le fichier de configuration de samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf 1 sudo nano / etc / samba / smb . conf

Dans la rubrique [global] ajoutez

# Impression avec CUPS load printers = yes printing = cups printcap name = cups 1 2 3 4 # Impression avec CUPS load printers = yes printing = cups printcap name = cups

puis en fin de fichier modifiez [printers] et [print$] comme suit :

[printers] comment = All Printers browseable = no path = /var/spool/samba public = yes printable = yes guest ok = yes writable = no create mask = 0700 # Windows clients look for this share name as a $ # printer drivers [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers browseable = yes read only = yes guest ok = no write list = pi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ printers ] comment = All Printers browseable = no path = / var / spool / samba public = yes printable = yes guest ok = yes writable = no create mask = 0700 # Windows clients look for this share name as a $ # printer drivers [ print $ ] comment = Printer Drivers path = / var / lib / samba / printers browseable = yes read only = yes guest ok = no write list = pi

Redémarrez SAMBA pour prendre ces modification en compte.

sudo service smbd restart 1 sudo service smbd restart

Imprimer depuis Windows 10

Installer l’imprimante

Sum mon PC sous Windows 10 l’imprimante DX9400F était connectée en USB et définie par défaut.

Faites un clic droit pour ouvrir le menu puis Paramètres > Périphériques > Imprimantes et Scanners et enfin cliquez sur + Ajouter des imprimantes et des scanners.

Très vit le PC découvre l’imprimante DX9400F sur le Raspberry Pi (@raspberrypi indique le nom de la machine)

Cliquez sur l’imprimante puis sur le bouton Ajouter l’appareil.

Le PC connecte l’imprimante

Ce qui prend un certain temps. Une barre de défilement vous fait patienter…

Lorsque l’opération est terminée, l’imprimante est indiquée comme étant prête.

Sous Word avec un document ouvert, sélectionner l’imprimante connectée au Raspberry Pi. Vous pourrez la passer comme imprimante par défaut quand vous aurez confirmer que ça fonctionne bien.

Cliquez sur le bouton Imprimer et… ça imprime !

Conclusion

J’ai utilisé un Raspberry Pi 3… parce que j’en avais un de disponible. Pour ce genre d’application, n’importe quel modèle fera l’affaire, y compris un Pi Zero W.

Si vous vous lancez dans l’aventure, pensez à faire des sauvegardes de la carte SD, des fichiers de config de CUPS et SAMBA… ça permettra de revenir rapidement en arrière en cas de besoin. Et, comme indiqué en début de cet article, il faudra chercher vous même si ça ne fonctionne pas car il y a tellement de paramètres qu’un dépannage à distance, avec toute la bonne volonté du monde, n’est pas envisageable… (pensez à consulter les log 🙂 )

Sources

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2007081.htm

https://maker.pro/raspberry-pi/projects/how-to-turn-a-usb-printer-into-a-wireless-printer-with-raspberry-pi-zero-w