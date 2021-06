Switch Gigagabit à 10 balles

Un petit switch ça sert toujours. En passant à l’Action (rien à voir avec la psychologie, c’est juste un magasin… ) je vois des switch Gigabit 5 ports pour une dizaine d’euros. Vous connaissez mon bon cœur, j’en ai adopté un pour qu’il ne reste pas sur son rayon à prendre la poussière. Après il faut voir s’il fonctionne (des fois on a des surprises), ce que j’ai fait à peine rentré à la maison.

Switch TPLINK LS1005G LiteWave 5 ports Gigabit

Où le trouver ?

Ici (Le Creusot, en Bourgogne) il y en a un tas sur les rayons du magasin Action. (Pub gratuite)

On le retrouve aussi dans le catalogue en ligne.

Déballage

Allez, il n’y a pas grand chose à déballer, mais pour le plaisir je vous présente l’emballage sous toutes les coutures 😛

La boîte mesure 90x90x80mm

On en fait le tour, je vous laisse lire ce qui est écrit…

C’est bon ? On peut passer à l’ouverture proprement dite et au déballage.

Ouvrez le couvercle. Remarquez au passage l’étiquette blanche qui est un antivol. Pas très sophistiqué… Une simple boucle imprimée et un condensateur. L’ensemble résonne sur une fréquence donnée (si vous avez un grid-dip, ça se mesure facile). Si vous sortez avec un antivol en passant côté détection (sortie sans achat ou dans le couloir de la caisse), les grandes plaques que vous voyez souvent décorées de pubs ou éclairées…

Elles cachent des bobines qui crée un champ électromagnétique (des ondes) à la fréquence des antivols. Si vous passez avec un antivol, le couple bobine/condensateur absorbe de l’énergie, ce qui est détecté par l’émetteur et déclenche l’alarme. Après si vous entourez l’antivol de papier d’alu (cage de faraday…)

Ensuite un autre guide d’installation (très léger)

Et enfin le switch emballé dans un sachet de protection

Sous le switch un rabat…

Qui protège l’alimentation.

La notice

Bon on ne vas pas se pâmer devant cette notice. Elle existe, quoi…

Le matériel

Pas de surprise, vu le prix, on n’a pas le droit au boîtier métallique ni aux prises RJ45 blindées (en métal). Non ici tout est plastoc (pardon, plastique).

Sur le côté on trouve le jack pour connecter l’alim.

Pas de surprise ici non plus on a un modèle bas de gamme5v/0,6A avec un câble de 1,10m. J’ai apprécié le marquage TP-LINK sur l’alim car souvent il n’y a rien d’indiqué et on se retrouve avec un lot d’appareils et d’alims sans savoir qui va avec qui. En général j’écris au marqueur indélébile les correspondances.

Une (toute petite) LED sur le dessus du boîtier montre qu’il est alimenté. Il faut se mettre au dessus du trou pour la voir. Pas de guide de lumière ici, juste un trou avec une LED CMS un peu plus bas sur la carte. Fô bien viser pour la voir.

En dessous on trouve deux trous pour une fixation verticale. Les “pieds” ne sont pas en caoutchouc comme habituellement, mais juste moulés dans le plastique de la coque.

Connexion et premier test

On commence par un test de base. Un Raspberry Pi 4 connecté au switch et un câble vers la box Internet (via un CPL). La connexion Internet se fait normalement et un speedtest donne les résultats habituels (en tenant compte du CPL)

Pendant les transferts la LED d’activité de la prise sur laquelle est branché le Raspberry Pi 4 clignote. La LED de la prise voisine qui est restée vide ne broche pas.

Pour un test plus poussé j’ai relié également un Raspberry Pi 400 au switch. Cette fois on va faire du transfert direct de Raspberry Pi à Raspberry Pi en utilisant iperf. L’installation est très simple sur le Raspberry Pi, il suffit de mettre l’OS à jour et de taper en ligne de commande :

sudo apt-get install iperf 1 sudo apt - get install iperf



Et c’est parti pour les tests.

Des tests plus poussés avec iperf

Ici on va transférer des données directement de Raspberry Pi à Raspberry Pi, en passant par le switch. Un des RasPi est le serveur (-s) l’autre est le client (-c).

Test 1

Serveur



pi@raspberrypi:~ $ iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 128 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 38974 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.0 sec 1.10 GBytes <strong>939 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - s -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Server listening on TCP port 5001 TCP window size : 128 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 4 ] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 38974 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 4 ] 0.0 - 10.0 sec 1.10 GBytes < strong > 939 Mbits / sec < / strong >





Client



pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.1.71 ------------------------------------------------------------ Client connecting to 192.168.1.71, TCP port 5001 TCP window size: 206 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 3] local 192.168.1.54 port 38974 connected with 192.168.1.71 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 3] 0.0-10.0 sec 1.10 GBytes <strong>940 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - c 192.168.1.71 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Client connecting to 192.168.1.71 , TCP port 5001 TCP window size : 206 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 3 ] local 192.168.1.54 port 38974 connected with 192.168.1.71 port 5001 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 3 ] 0.0 - 10.0 sec 1.10 GBytes < strong > 940 Mbits / sec < / strong >





Dans l’autre sens : Serveur



pi@raspberrypi:~ $ iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 128 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local 192.168.1.54 port 5001 connected with 192.168.1.71 port 52472 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.0 sec 1.03 GBytes <strong>887 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - s -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Server listening on TCP port 5001 TCP window size : 128 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 4 ] local 192.168.1.54 port 5001 connected with 192.168.1.71 port 52472 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 4 ] 0.0 - 10.0 sec 1.03 GBytes < strong > 887 Mbits / sec < / strong >



Client



pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.1.54 ------------------------------------------------------------ Client connecting to 192.168.1.54, TCP port 5001 TCP window size: 232 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 3] local 192.168.1.71 port 52474 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 3] 0.0-10.0 sec 1.03 GBytes <strong>882 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - c 192.168.1.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Client connecting to 192.168.1.54 , TCP port 5001 TCP window size : 232 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 3 ] local 192.168.1.71 port 52474 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 3 ] 0.0 - 10.0 sec 1.03 GBytes < strong > 882 Mbits / sec < / strong >



Connexion bidirectionnelle



pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.1.54 -r ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 128 KByte (default) ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Client connecting to 192.168.1.54, TCP port 5001 TCP window size: 188 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 5] local 192.168.1.71 port 52496 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.0-10.0 sec 1.06 GBytes <strong>907 Mbits/sec</strong> [ 4] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 39006 [ 4] 0.0-10.0 sec 910 MBytes <strong>763 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - c 192.168.1.54 - r -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Server listening on TCP port 5001 TCP window size : 128 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Client connecting to 192.168.1.54 , TCP port 5001 TCP window size : 188 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 5 ] local 192.168.1.71 port 52496 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 5 ] 0.0 - 10.0 sec 1.06 GBytes < strong > 907 Mbits / sec < / strong > [ 4 ] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 39006 [ 4 ] 0.0 - 10.0 sec 910 MBytes < strong > 763 Mbits / sec < / strong >



Connexion bidirectionnelle simultanée



pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.1.54 -d ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: -1.00 Byte (default) ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Client connecting to 192.168.1.54, TCP port 5001 TCP window size: 184 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 5] local 192.168.1.71 port 52492 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ 4] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 39002 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.0-10.0 sec 1.07 GBytes <strong>916 Mbits/sec</strong> [ 4] 0.0-10.0 sec 1.01 GBytes <strong>866 Mbits/sec</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pi @ raspberrypi : ~ $ iperf - c 192.168.1.54 - d -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Server listening on TCP port 5001 TCP window size : - 1.00 Byte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Client connecting to 192.168.1.54 , TCP port 5001 TCP window size : 184 KByte ( default ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [ 5 ] local 192.168.1.71 port 52492 connected with 192.168.1.54 port 5001 [ 4 ] local 192.168.1.71 port 5001 connected with 192.168.1.54 port 39002 [ ID ] Interval Transfer Bandwidth [ 5 ] 0.0 - 10.0 sec 1.07 GBytes < strong > 916 Mbits / sec < / strong > [ 4 ] 0.0 - 10.0 sec 1.01 GBytes < strong > 866 Mbits / sec < / strong >





Conclusion

Des résultats à la hauteur des caractéristiques annoncées pour ce petit switch à 10 balles. Bien entendu il faut passer sur la qualité du boîtier et des prises en matière plastique, mais bon, un petit switch comme ça ça dépanne toujours.

Sources