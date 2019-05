1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

# Ouvrir un terminal et executer la commande ci dessous # python3 reconnaissance_objets.py --prototxt MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt --model MobileNetSSD_deploy.caffemodel # importer tout les packages requis from imutils . video import VideoStream from imutils . video import FPS import numpy as np import argparse import imutils import time import cv2 # packages nécessaires pour la gestion des emails import smtplib from email . mime . text import MIMEText from email . mime . multipart import MIMEMultipart from email . mime . base import MIMEBase from email import encoders import ntpath import pyautogui # construction des arguments ap = argparse . ArgumentParser ( ) ap . add_argument ( "-p" , "--prototxt" , required = True , help = "path to Caffe 'deploy' prototxt file" ) ap . add_argument ( "-m" , "--model" , required = True , help = "path to Caffe pre-trained model" ) ap . add_argument ( "-c" , "--confidence" , type = float , default = 0.2 , help = "minimum probability to filter weak detections" ) args = vars ( ap . parse_args ( ) ) # initialiser la liste des objets entrainés par MobileNet SSD # création du contour de détection avec une couleur attribuée au hasard pour chaque objet CLASSES = [ "arriere-plan" , "avion" , "velo" , "oiseau" , "bateau" , "bouteille" , "autobus" , "voiture" , "chat" , "chaise" , "vache" , "table" , "chien" , "cheval" , "moto" , "personne" , "plante en pot" , "mouton" , "sofa" , "train" , "moniteur" ] COLORS = np . random . uniform ( 0 , 255 , size = ( len ( CLASSES ) , 3 ) ) # chargement des fichiers depuis le répertoire de stockage print ( " ...chargement du modèle..." ) net = cv2 . dnn . readNetFromCaffe ( args [ "prototxt" ] , args [ "model" ] ) # initialiser la caméra du pi, attendre 2s pour la mise au point , # initialiser le compteur FPS print ( "...démarrage de la Picamera..." ) vs = VideoStream ( usePiCamera = True , resolution = ( 1600 , 1200 ) ) . start ( ) time . sleep ( 2.0 ) fps = FPS ( ) . start ( ) # boucle principale du flux vidéo while True : # récupération du flux vidéo, redimension # afin d'afficher au maximum 800 pixels frame = vs . read ( ) frame = imutils . resize ( frame , width = 800 ) # récupération des dimensions et transformation en collection d'images ( h , w ) = frame . shape [ : 2 ] blob = cv2 . dnn . blobFromImage ( cv2 . resize ( frame , ( 300 , 300 ) ) , 0.007843 , ( 300 , 300 ) , 127.5 ) # determiner la détection et la prédiction net . setInput ( blob ) detections = net . forward ( ) # boucle de détection for i in np . arange ( 0 , detections . shape [ 2 ] ) : # calcul de la probabilité de l'objet détecté # en fonction de la prédiction confidence = detections [ 0 , 0 , i , 2 ] # supprimer les détections faibles # inférieures à la probabilité minimale if confidence > args [ "confidence" ] : # extraire l'index du type d'objet détecté # calcul des coordonnées de la fenêtre de détection idx = int ( detections [ 0 , 0 , i , 1 ] ) box = detections [ 0 , 0 , i , 3 : 7 ] * np . array ( [ w , h , w , h ] ) ( startX , startY , endX , endY ) = box . astype ( "int" ) # creation du contour autour de l'objet détecté # insertion de la prédiction de l'objet détecté label = "{}: {:.2f}%" . format ( CLASSES [ idx ] , confidence * 100 ) cv2 . rectangle ( frame , ( startX , startY ) , ( endX , endY ) , COLORS [ idx ] , 2 ) y = startY - 15 if startY - 15 > 15 else startY + 15 cv2 . putText ( frame , label , ( startX , y ) , cv2 . FONT_HERSHEY_SIMPLEX , 0.5 , COLORS [ idx ] , 2 ) # enregistrement de l'image détectée cv2 . imwrite ( "detection.png" , frame ) # envoi d'un email avec l'image en pièce jointe email = 'votre_e_mail@gmail.com' password = 'votre_mot_de_passe' send_to_email = 'votre_e_mail@gmail.com' subject = 'detection' message = 'detection' file_location = 'le_répertoire_de_votre_choix/detection.png' msg = MIMEMultipart ( ) msg [ 'From' ] = email msg [ 'To' ] = send_to_email msg [ 'Subject' ] = subject body = message msg . attach ( MIMEText ( body , 'plain' ) ) filename = ntpath . basename ( file_location ) attachment = open ( file_location , "rb" ) part = MIMEBase ( 'application' , 'octet-stream' ) part . set_payload ( ( attachment ) . read ( ) ) encoders . encode_base64 ( part ) part . add_header ( 'Content-Disposition' , "attachment; filename=%s" % filename ) msg . attach ( part ) server = smtplib . SMTP ( 'smtp.gmail.com' , 587 ) server . starttls ( ) server . login ( email , password ) text = msg . as_string ( ) server . sendmail ( email , send_to_email , text ) server . quit ( ) # affichage du flux vidéo dans une fenètre cv2 . imshow ( "Frame" , frame ) key = cv2 . waitKey ( 1 ) & 0xFF # la touche q permet d'interrompre la boucle principale if key == ord ( "q" ) : break # mise à jour du FPS fps . update ( ) # arret du compteur et affichage des informations dans la console fps . stop ( ) print ( "[INFO] elapsed time: {:.2f}" . format ( fps . elapsed ( ) ) ) print ( "[INFO] approx. FPS: {:.2f}" . format ( fps . fps ( ) ) ) cv2 . destroyAllWindows ( ) vs . stop ( )